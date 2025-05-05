Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:45

Город

Масштабный фотопроект о медработниках Великой Отечественной войны стартует в Москве

Масштабный фотопроект о медработниках Великой Отечественной войны стартует в Москве

"Утро": пасмурная погода без осадков ожидается в Москве 5 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 мая

"Утро": влажность 52% ожидается в Москве 5 мая

296 детей родились в Москве 4 мая

"Утро": ветер с порывами до 10 м/с ожидается в Москве 5 мая

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать от метро "Саларьево"

"Мой район. Новости": в Троицке пятиклассник собрал и запрограммировал робота

Цены на аренду жилья в Москве снизились на 25% за восемь месяцев

"Мой район. Новости": новый пешеходный мост связал станции метро в Текстильщиках

Масштабный фотопроект о медицинских работниках Великой Отечественной войны стартует в Москве с 5 мая, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В московских поликлиниках, в холле Останкинской телебашни, на Гоголевском и Тверском бульварах можно будет увидеть снимки, которые рассказывают о труде фронтовых врачей, медсестер и санитаров. В центре внимания экспозиции – реальные истории спасения, черно-белая хроника военных лет, фронтовые письма и воспоминания очевидцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика