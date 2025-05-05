Масштабный фотопроект о медработниках Великой Отечественной войны стартует в Москве

Масштабный фотопроект о медицинских работниках Великой Отечественной войны стартует в Москве с 5 мая, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В московских поликлиниках, в холле Останкинской телебашни, на Гоголевском и Тверском бульварах можно будет увидеть снимки, которые рассказывают о труде фронтовых врачей, медсестер и санитаров. В центре внимания экспозиции – реальные истории спасения, черно-белая хроника военных лет, фронтовые письма и воспоминания очевидцев.

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