Количество снега в Москве уменьшилось благодаря интенсивной работе коммунальщиков

Количество снега в Москве заметно уменьшилось благодаря интенсивной работе коммунальщиков. По всей столице продолжают расчищать дороги и дворы.

Снег собирают в огромные кучи, а затем вывозят на снегосплавные пункты. Там, где не может пройти большая техника, коммунальщики работают лопатами или используют небольшие ручные роторы. После тщательной уборки придомовые территории и парковки обрабатывают реагентами, чтобы не было скользко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.