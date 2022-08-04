В столичном метро впервые установят траволатор. Горизонтально движущиеся ленты могут появиться в подземном переходе к вестибюлю будущей станции "Суворовская".

Зачем они нужны? Везде ли их можно поставить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.