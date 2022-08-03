Эксперт рассказала, какие овощи и ягоды следует покупать в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В августе россиянам необходимо приобретать ряд сезонных ягод и овощей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на профессионального садовода Ольгу Воронову.
"На участках пора собирать яблоки, груши, сливы. Еще стоит приобрести крыжовник, красную и черную смородину, виноград. В августе огурцы давно есть, помидоры начинают краснеть. Капуста уже готова", – сказала садовод.
Кроме того, эксперт порекомендовала приобрести малину, голубику и ежевику. Воронова также объяснила, что голубику будет проще купить в магазине, поскольку ягоду сложно выращивать самостоятельно.
Ранее назвали стоимость голубики за килограмм. Например, приобрести ягоду можно на Люблинском рынке. Голубику в Москву привозят из Краснодара и Владимирской области. Килограмм голубики из Краснодара стоит 500 рублей. За ягоду из Владимирской области придется отдать столько же.
До этого диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе черной смородины, которую посоветовали приобрести в августе. По ее словам, в смородине содержится большое количество антоцианов, которые помогают в борьбе со старением.
Диетолог подчеркнула, что в семечках смородины содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают от действия плохого холестерина, способствующего развитию атеросклероза. За счет высокого содержания витамина С употребление смородины благотворно влияет на иммунитет, добавила Соломатина.
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