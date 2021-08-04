Детские площадки на востоке столицы не успели подготовить в срок

Промежуточные итоги благоустройства на востоке столицы разочаровали активистов. Речь идет о детских площадках на улице Молостовых. Они находились в плачевном состоянии и требовали замены. Работы начались, однако все сроки подрядчики сорвали.

Еще в начале лета местным жителям вместе с волонтерами удалось внести в план благоустройства дополнительно 40 детских площадок. Они находятся в районах Ивановском, Новогиреево и Вешняки. Однако на деле результата пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.