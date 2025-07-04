В Москве стартовал проект "Техноканикулы" для детей сотрудников предприятий

На площадках особой экономической зоны Москвы стартовал проект "Техноканикулы". Он позволяет детям сотрудников предприятий провести школьные каникулы с пользой и интересом.

Для участников организованы мастер-классы, творческие мастерские, квесты и настольные игры. Только за первый месяц лета проект объединил уже более 80 ребят. "Техноканикулы" проходят уже третий год подряд.

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