Сотни фасадов зданий планируют помыть с шампунем в Москве 4 апреля. Столицу приводят в порядок после зимы. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, в первую очередь очищают те дома, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали.

Для этого используют автовышки, гидранты и другую спецтехнику. При этом для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.

На особо загрязненных участках применяют специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на несколько минут, чтобы грязь и копоть растворились, после поверхности промываются водой.


