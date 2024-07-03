В Москве стартовал юбилейный фестиваль-форум "Российская креативная неделя"

Пятый юбилейный фестиваль-форум "Российская креативная неделя" стартовал в Москве. Он пройдет с 3 по 7 июля.

В деловой программе в кластере "Ломоносов" примут участие более 300 спикеров, включая представителей крупнейшего креативного бизнеса РФ, федеральной и региональной власти, исследовательские центры и аналитические компании, учреждения образования и культуры, звезд кино, медиа- и шоу-бизнеса.

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