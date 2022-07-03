В центре Москвы проходит фестиваль в честь 10-летия ТиНАО

Фестиваль в честь 10-летия ТиНАО проходит на Манежной площади.

Здесь можно посетить различные рестораны, творческие мастер-классы и посмотреть выступления артистов. Кроме того, посетители могут приобрести уникальные сувениры и даже мебель от мастеров ТиНАО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.