В центре столицы празднуют 10-летие Новой Москвы! На фестивале в специальных шале пров

На центре Москвы сегодня празднуют 10-летие ТиНАО. На фестивале можно попробовать фермерскую продукцию из Новой Москвы, в специальных шале проводят мастер-классы, на сцене выступают фольклорные ансамбли.

Чем еще заняться на фестивале? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

