Празднование 10-летия ТиНАО стартовало в центре Москвы.

На фестивале можно попробовать фермерскую продукцию из ТиНАО, в специальных шале проводят мастер-классы для детей, а на сцене выступают фольклорные ансамбли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.