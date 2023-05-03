Автомобилисты могут пополнить лицевой счет транспондера на портале mos.ru

Пополнить счет транспондера теперь можно на портале mos.ru. Шаблон для оплаты и строчку о балансе подгрузили в сервис "Мои платежи". Вводить информацию о транспондере вручную не нужно, информация автоматически подвязывается к личному кабинету, основываясь на данных пользователя.

Таким образом, за проезд по платным участкам дорог стало удобнее платить тем, кто часто использует портал. Помимо транспондера, там можно внести оплату за ЖКХ, городской телефон, рассчитаться по штрафам. Теперь к сервису привязаны два оператора коммерческих автодорог.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.