В арт-павильоне "Фабрика подарков" можно пройти мастер-класс по созданию зимнего уюта

На Болотной площади работает арт-павильон "Фабрика подарков", где можно пройти мастер-класс по созданию зимнего уюта и приобрести товары московских производителей.

Заместитель руководителя проекта "Сделано в Москве" Дарья Шаронова рассказала, что для гостей организованы бесплатные занятия, в рамках которых ни смогут создать елочные игрушки, расписать пряники или сделать украшения из бисера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.