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Новости

02 ноября, 22:30

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Полсотни мест для автомобилей стали абонементными на перехватывающей парковке в Митине

Полсотни мест для автомобилей стали абонементными на перехватывающей парковке в Митине

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С 1 ноября на перехватывающей парковке в Митине стали абонементными 50 мест для автомобилей. Речь идет о территории около станции метро "Пятницкое шоссе". Всего в столице уже организованы больше 2,6 тысячи таких мест.

Преимущество абонемента в том, что его владелец получает гарантированное место на обустроенной городской парковке, а также право приоритетного продления своего абонемента. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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