Московский медиафестиваль состоится на Поклонной горе

На Поклонной горе впервые в расширенном формате проходит Московский медиафестиваль. К издательским домам присоединились радиокомпании, представители интернет-индустрии, а также телеканалы, в том числе и телеканал Москва 24.

Для гостей приготовили насыщенную программу. Площадка была поделена на разные зоны, среди них: "Бизнес и технологии", "Увлечения", "Дети", "Спорт и здоровье" и "Книги".

В конце фестиваля гости смогут услышать выступление солистов Москонцерта – заслуженной артистки России Нины Шацкой, Александры Шерлинг и Мари Карне. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".