В Москве пройдет 13-й Кубок Посла Китая по вэйци. Это древняя китайская настольная игра на логику. История соревнования началась почти 30 лет назад. Однако в 2025 году кубок будет самым большим за время существования турнира. Он продлится два дня.

Участвуют 300 человек со всей страны. Однако играть они могут не только друг с другом, но и с роботом. Это первый его турнир. Уровень игры зависит от настроек. С ним могут сразиться как мастера, так и юные игроки.

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