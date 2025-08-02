Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 15:15

Город

В Москве пройдет 13-й Кубок Посла Китая по вэйци

В Москве пройдет 13-й Кубок Посла Китая по вэйци

Мультимедийный павильон "Искусство строить" открыли на форуме "Москва 2030"

Сергей Собянин рассказал, как в Москве отметят День физкультурника

"Сити": куда стоит сходить на Сретенке

"20 минут": Олимпиада-80

"Музеон" стал площадкой форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Скульптуру "Большая глина №4" в центре Москвы полностью разобрали

В парке искусств "Музеон" открыли интерактивную экспозицию о цифровых технологиях

Собянин: открыт пешеходный переход через МЦД-2 между "Щербинкой" и "Остафьево"

Московский зоопарк выложил новое видео с пандой Катюшей

В Москве пройдет 13-й Кубок Посла Китая по вэйци. Это древняя китайская настольная игра на логику. История соревнования началась почти 30 лет назад. Однако в 2025 году кубок будет самым большим за время существования турнира. Он продлится два дня.

Участвуют 300 человек со всей страны. Однако играть они могут не только друг с другом, но и с роботом. Это первый его турнир. Уровень игры зависит от настроек. С ним могут сразиться как мастера, так и юные игроки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика