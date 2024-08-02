Более трех тыс тонн ягод продали в Москве с начала лета

Более трех тысяч тонн ягод продали в Москве с начала летнего сезона. Самой популярной стала клубника. Ягоды завозят в столицу из Самарской, Ивановской, Тульской и других областей. Выращивают их и в Подмосковье.

Для продавцов каждое лето в городе организовывают сеть специальных брендированных киосков. Их устанавливают в жилых кварталах и возле остановок общественного транспорта. В этом году количество таких точек увеличили до 250.

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