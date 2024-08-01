Фото: портал мэра и правительства Москвы

Региональные фермеры в этом сезоне продали в Москве свыше 3 тысяч тонн ягод, пишет портал мэра и правительства столицы, ссылаясь на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Из них, конечно, больше всего люди покупали клубнику – было реализовано около 2,5 тысячи тонн", – уточнил он.

На остальные сезонные ягоды в 2024 году, которые поступали на прилавки по мере созревания, пришлось 750 тонн. Немерюк напомнил, что уже 9 лет подряд каждое лето в столице можно купить свежие ягоды в специальных брендированных торговых точках, которые продолжают пользоваться популярностью у москвичей.

В этот раз клубнику из южных регионов РФ привезли в город лишь в конце мая. Позже на прилавках появилась продукция из Тамбовской, Курской, Липецкой, Тульской, Ивановской, Тверской, Калужской, Самарской и Московской областей. Всего летом 2024 года горожане смогли купить разные ягоды из 40 регионов страны.

При этом в прошлом году горожане приобрели более 2 100 тонн клубники. В этот раз ассортимент продукции расширился до 11 видов ягод, а число точек продаж выросло со 150 до 250.



Ранее эксперты предположили, что фрукты и ягоды в России могут подорожать на 20–50% процентов. Причиной этого могла стать аномальная жара и экономическая обстановка. Также непогода могла привести к сокращению урожая овощей, предупреждали сельхозпроизводители. В первую очередь это касалось томатов и картофеля.

