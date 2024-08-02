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02 августа, 06:30

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Новая канатная дорога появилась в парке "Орион" в Москве

Новая канатная дорога появилась в парке "Орион" в Москве

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Новая канатная дорога открылась в столичном парке "Орион" 2 августа. Воздушная трасса стала одной из самых высоких в мире – ее кабинки находятся на высоте 32 метров. Длина пути составляет 769 метров. Проехать это расстояние можно всего за 6 минут.

Вход на канатную дорогу работает с двух станций. Они расположены возле главного входа на ВДНХ и неподалеку от фонтана "Каменный цветок".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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