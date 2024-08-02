Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 2 августа

Москвичам представили культурную афишу на 2 августа. В нее включили фестивали, кинопоказ и концерт. Так, в столице продолжается фестиваль "Театральный бульвар", на котором в семи локациях можно посмотреть выставки, цирковые выступления, спектакли и многое другое.

Кроме того, в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на Манежной площади будет проходить выставка "Цифровые технологии Москвы. Время сервисов". Также в кинотеатрах стартовал прокат фильма "Тополиный пух" с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко в главных ролях.

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