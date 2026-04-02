В Москве пока не отключают отопление на фоне похолодания

На фоне похолодания в Москве не торопятся отключать отопление. Система теплоснабжения работает на минимальной мощности в 75–77 градусов, но это позволяет поддерживать нагрев горячей воды до нормы в 60 градусов.

Главным критерием для отключения является среднесуточная температура воздуха. По нормативу она должна держаться выше плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд с дальнейшим потеплением.

