В метро Москвы открылось тематическое кафе на станции "Нижегородская"

На станции метро "Нижегородская" в Москве открылось первое тематическое кафе. Пассажиры теперь могут взять с собой не только горячие напитки, но и свежую выпечку. В меню – пряники с рисунком в виде линий метро и пирожные в форме вагонов, которые уже оценили москвичи.

Кафе удобно расположено в самом вестибюле, что позволяет пассажирам взять перекус во время пересадки или в пути. Москвичи отметили, что такое кафе удобно для тех, кто спешит, и возможность перекусить или выпить кофе в перерыве между поездами стала приятной новинкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.