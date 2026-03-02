Работы по очистке водосточной инфраструктуры продолжаются в Москве в период оттепели

В Москве продолжаются работы по очистке водосточной инфраструктуры в период оттепели, сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУП "Мосводосток" Павел Сергеев.

Специалисты обследовали инфраструктуру по всему городу и отслеживали каждый водоприемный колодец, чтобы талая вода беспрепятственно поступала в водосточную сеть и не образовывались скопления воды.

Работы выполняются как ручным методом, так и с помощью специализированной техники. Особое внимание уделяется ключевым городским магистралям, пешеходным зонам и остановкам транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.