Новый пешеходный маршрут "Сердце столицы" объединил 14 достопримечательностей Москвы

Большой туристический маршрут "Сердце столицы" объединил 14 главных достопримечательностей и площадок зимнего фестиваля в Москве. Организаторы советуют начинать экскурсию на Манежной площади, одной из ключевых локаций проекта "Зима в Москве".

Как рассказала ландшафтный куратор фестиваля Анна Гарцман, маршрут включает центральные площадки, каждая из которых оформлена в уникальном стиле. На Манежной площади также работает гастротур, где можно попробовать как традиционные блюда народов России, так и европейские угощения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.