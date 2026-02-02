Форма поиска по сайту

02 февраля, 22:45

Город

Новый пешеходный маршрут "Сердце столицы" объединил 14 достопримечательностей Москвы

Большой туристический маршрут "Сердце столицы" объединил 14 главных достопримечательностей и площадок зимнего фестиваля в Москве. Организаторы советуют начинать экскурсию на Манежной площади, одной из ключевых локаций проекта "Зима в Москве".

Как рассказала ландшафтный куратор фестиваля Анна Гарцман, маршрут включает центральные площадки, каждая из которых оформлена в уникальном стиле. На Манежной площади также работает гастротур, где можно попробовать как традиционные блюда народов России, так и европейские угощения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Румина КенжалиеваДарья Крамарова

