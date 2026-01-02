Форма поиска по сайту

02 января, 11:30

Город

На рыбных рынках "Москва – на волне" стартовали новогодние скидки

На рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском начались новогодние скидки. Покупатели могут приобрести икру горбуши, тихоокеанскую мойву, очищенные креветки и другие товары со скидкой 10% до 11 января.

По итогам голосования в проекте "Активный гражданин" дополнительно действует скидка 15% на икру горбуши до 5 января. Все акции распространяются на доставку и суммируются с постоянной социальной программой рынков для пенсионеров и участников СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

