28 декабря, 05:20

Город

"Новости дня": на московских ярмарках представили разнообразные виды сала

Завод "Москвич" перешел на полную локализацию производств

Фестиваль "Зимний городок" стартовал в "Лужниках"

На ВДНХ пройдет серия бесплатных экскурсий в честь Международного дня кино 28 декабря

Большой лыжный трамплин открылся на Воробьевых горах в Москве

Московского блогера могут обвинить в жестоком обращении с животным

К вечеру 28 декабря в столице может похолодать до минус 4 градусов

450 новых автоматов и терминалов столичного производства установят в метро

На Калининской линии метро приостановят движение поездов с 9 по 11 января

Со 2 января повысится стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик

На московских ярмарках, например в районе Кузьминки, представлено разнообразное сало: от классического сухого посола до рассольного и копченого. Фермеры-участники из разных регионов предлагают покупателям широкий выбор этого традиционного продукта.

Сало можно есть с хлебом и горчицей или использовать для жарки картофеля и яичницы. На одной из ярмарок продают сало от фермера из Липецкой области, чья семья хранит секреты рассольного способа приготовления уже в четвертом поколении.

Подробнее – в программе "Новости дня".

