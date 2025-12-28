"Новости дня": на московских ярмарках представили разнообразные виды сала

На московских ярмарках, например в районе Кузьминки, представлено разнообразное сало: от классического сухого посола до рассольного и копченого. Фермеры-участники из разных регионов предлагают покупателям широкий выбор этого традиционного продукта.

Сало можно есть с хлебом и горчицей или использовать для жарки картофеля и яичницы. На одной из ярмарок продают сало от фермера из Липецкой области, чья семья хранит секреты рассольного способа приготовления уже в четвертом поколении.

Подробнее – в программе "Новости дня".