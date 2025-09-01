В парке "Яуза" завершился первый летний сезон после благоустройства

В парке "Яуза" завершился первый летний сезон после масштабного благоустройства. Здесь создали пространство для активного отдыха и спорта. В парке появились беговые и велодорожки, прогулочные маршруты, зоны отдыха с шезлонгами и качелями, а также более 100 спортивных площадок.

В департаменте капитального ремонта Москвы отметили, что план реконструкции разрабатывался с учетом мнения жителей. Это позволило превратить парк в семейное пространство, где каждый может найти локации по интересам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.