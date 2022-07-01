Москвичам рассказали, как изменился Троицкий административный округ за 10 лет

Троицк стал одним из двух городских округов, которые 10 лет назад вошли в состав Москвы. Теперь это полноценный наукоград, где ведут разработки военной техники, устройств энергосбережения и даже ядерной энергетики.

Троицк, до появления там научно-исследовательских институтов, был поселком с двумя тысячами жителей. Теперь их больше 60 тысяч. Каждый двадцатый работает в науке. И в обозримом будущем эти цифры увеличатся в наукограде с московской пропиской.

О том, как изменился город после того, как стал частью столицы, – в эфире телеканала Москва 24.

