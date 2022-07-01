Компании "Сколкова" заработали 263 млрд рублей за год

263 миллиарда рублей заработали компании "Сколкова" за год. Один из крупнейших инновационных кластеров России находится в ТиНАО. Там разрабатывают буквально все: от фармацевтики до аэрокосмических проектов будущего.

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