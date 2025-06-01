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01 июня, 17:15

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На Ярцевской улице локализовали утечку воды после гидравлических испытаний

На Ярцевской улице локализовали утечку воды после гидравлических испытаний

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На трубопроводе на Ярцевской улице устраняют последствия утечки воды, которая возникла во время проведения гидравлических испытаний. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, аварийный участок был оперативно перекрыт, а подтопление – локализовано.

В компании "МОЭК" пояснили, что такие испытания проводятся для выявления ненадежных участков в системе теплоснабжения. Обнаруженный дефект будет отремонтирован, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети в зимний период.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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