На Ярцевской улице локализовали утечку воды после гидравлических испытаний

На трубопроводе на Ярцевской улице устраняют последствия утечки воды, которая возникла во время проведения гидравлических испытаний. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, аварийный участок был оперативно перекрыт, а подтопление – локализовано.

В компании "МОЭК" пояснили, что такие испытания проводятся для выявления ненадежных участков в системе теплоснабжения. Обнаруженный дефект будет отремонтирован, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети в зимний период.

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