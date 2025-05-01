Концерт международного фестиваля "Дорога на Ялту" состоялся в Кремлевском Дворце

Гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту" состоялся в Государственном Кремлевском Дворце. Конкурс, посвященный музыке и песням времен Великой Отечественной войны, прошел уже в седьмой раз.

В этом году, в преддверии 80-летия Великой Победы, патриотические песни на разных языках исполнили вокалисты из 15 стран. География участников – фактически весь мир: от США, Греции, Италии и Франции до Китая, Индонезии, Туниса и Марокко.

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