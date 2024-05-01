Выставка трофейной техники открылась на Поклонной горе

На Поклонной горе открылась выставка трофейной техники из зоны спецоперации. На ней представлены более 30 экспонатов производства 12 стран. Рядом с каждым установлен информационный стенд с техническими характеристиками и обстоятельствами захвата.

Как отметил старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил министерства обороны РФ Андрей Любчиков, экспозиция разделена на несколько сегментов. В первом демонстрируются образцы боевой техники противника, в том числе танки Abrams и Leopard. А второй расположен в шатрах, где выставлено огнестрельное оружие, инженерные боеприпасы, средства связи, элементы экипировки и беспилотные летательные аппараты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.