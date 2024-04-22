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Польза от западных танков Leopard является никчемной при российском господстве в воздухе. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

"Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте, и мое заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской", – рассказал собеседник издания под вымышленным именем Феникс, который работает на разведку Украины.

Опрошенные газетой военные отметили, что ситуация в 47-й механизированной бригаде ВСУ стала "зеркалом слабости" войск перед господством России. По их словам, у Киева мало боевых машин пехоты, а ВС РФ находятся в численном превосходстве.

"Если мы обращаем так много внимания на 47-ю бригаду, то это потому, что она известна, но ее проблемы воспроизводятся и в остальной армии", – сказал бывший офицер подразделения Александр.

По данным издания, общие проблемы в украинских войсках заключаются в дефиците арсенала и новобранцев.

Ранее хакеры из украинской группы Beregini показали документы ВСУ о потерях танков Abrams. В тексте можно заметить, что одна из боевых машин Abrams под заводским номером UKR002 была безвозвратно потеряна. По данным хакеров, танк был поврежден после удара двух БПЛА в районе села Бердичи.

