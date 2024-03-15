Хакеры из Украины показали документы ВСУ о потерях танков Abrams

Фото: ТАСС/ABACA

Хакеры из украинской группы Beregini показали документы ВСУ о потерях танков Abrams, они опубликовали данные в своем телеграм-канале.

В тексте можно заметить, что одна из боевых машин Abrams под заводским номером UKR002 была безвозвратно потеряна. По данным хакеров, танк был поврежден после удара двух БПЛА в районе села Бердичи. Вместе с тем слитые данные показывают потери в экипаже.

Кроме того, хакеры представили рапорт о танке, который имеет номер UKR006. Утверждается, что данный Abrams был оставлен экипажем.

Хакеры, помимо прочего, узнали о повреждении боевой машины под номером UKR005 на территории населенного пункта Семеновка.

Ранее в СМИ писали, что Вооруженные силы России захватили новый немецкий танк Leopard 2A6 в сражениях за Авдеевку. Журналисты сослались на снимок с поврежденной бронетехникой, указав, что фото не является подделкой. По данным прессы, это первый из 18 танков Leopard 2, который смогла захватить российская армия.

Российские бойцы продвигаются на авдеевском направлении