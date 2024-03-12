На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике, стоящем на фоне ЗРК Patriot

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В украинском сегменте Сети опубликовали некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове. Материал размещен в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Запись о зенитчике опубликовала пользователь с ником natalia.1772. В нем указано, что Васильков погиб "во время выполнения боевого задания" вместе с сослуживцами, "охранявшими" небо над Украиной. На фотографии, сопровождающей пост, военнослужащий стоит на фоне пусковой установки с характерными для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot контейнерами с зенитными ракетами.

Кроме того, информация о гибели Василькова размещена в группе "Краснополье" в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Ранее СМИ сообщали, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом российской армии, были два американских ЗРК Patriot. Депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет допустил, что в результате уничтожения могли погибнуть солдаты США. С его слов, хоть в Штатах умалчивают этот факт, но данный вид ЗРК сложен в использовании, поэтому для его обслуживания на Украину могли негласно отправить американских военных специалистов.

Также, по данным прессы, для покупки новых ЗРК Patriot взамен двух уничтоженных может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет.

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