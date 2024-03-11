Депутат Госдумы допустил гибель американских военных при уничтожении ЗРК Patriot в ДНР

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предположил, что в результате уничтожения двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в ДНР могли погибнуть американские солдаты. Об этом он сообщил РИА Новости.

Ранее СМИ писали о том, что среди систем противовоздушной обороны, которые были уничтожены в районе Покровска в ДНР ударом российских войск, были два американских ЗРК Patriot.

По словам парламентария, хотя в США и умалчивают этот факт, но данный вид ЗРК очень сложен в использовании, в связи с чем для его обслуживания на Украину могли негласно отправить американских военных специалистов.

По информации зарубежных изданий, чтобы приобрести новые системы ЗРК Patriot взамен двух уничтоженных под Покровском, может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет.

До этого первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что оказание помощи Киеву специальными подразделениями США свидетельствует о тенденции на уменьшение прямого участия Америки в конфликте на Украине.

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