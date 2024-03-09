В СФ отметили уменьшение прямого участия США в конфликте на Украине

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Оказание помощи Киеву специальными подразделениями США свидетельствует о тенденции на уменьшение прямого участия Америки в конфликте на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Его слова приводит ТАСС.

По словам Бондарева, решение США оказывать поддержку украинским военным за пределами Украины свидетельствует об изменении отношения американцев к украинскому кризису.

"Все тенденции направлены на уменьшение прямого участия США в конфликте. Что в принципе должно способствовать его деэскалации", – отметил сенатор.

Кроме того, по словам политика, Вашингтон практически не осуществляет финансирование военных нужд Украины, поэтому республиканцами в палате представителей разрабатывается "свой вариант пакета помощи, который подразумевает выделение кредитов на невоенные нужды".

По словам Бондарева, США относятся к Украине по остаточному принципу, а "проект Украина" медленно и уверенно сворачивается.

Ранее на Украине заявили, что Байдену не стоит идти на выборы США в случае проигрыша Киева. Как отметил экс-депутат Верховной Рады, США реализуют свои интересы через украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому они не могут допустить крах действующей власти в Киеве.