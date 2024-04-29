29 апреля, 22:15Город
Спецпрограмму подготовили для фестиваля "Пасхальный дар" в Москве
Для столичного фестиваля "Пасхальный дар" благотворительные организации и волонтеры подготовили специальные акции, лекции, мастер-классы, выставки и ярмарки. На благотворительном маркете посетители фестиваля могут приобрести посуду, предметы декора и сувениры. На прилавках можно увидеть пасхальных кроликов, ароматические свечи, статуэтки и многое другое.
Чем украсили площадки фестиваля? Как они выглядят и где находятся? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.