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29 апреля, 22:15

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Спецпрограмму подготовили для фестиваля "Пасхальный дар" в Москве

Спецпрограмму подготовили для фестиваля "Пасхальный дар" в Москве

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Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" начался в столице

Для столичного фестиваля "Пасхальный дар" благотворительные организации и волонтеры подготовили специальные акции, лекции, мастер-классы, выставки и ярмарки. На благотворительном маркете посетители фестиваля могут приобрести посуду, предметы декора и сувениры. На прилавках можно увидеть пасхальных кроликов, ароматические свечи, статуэтки и многое другое.

Чем украсили площадки фестиваля? Как они выглядят и где находятся? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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