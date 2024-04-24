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24 апреля, 22:30

Общество

Столичные волонтеры начали раздавать георгиевские ленты

Столичные волонтеры начали раздавать георгиевские ленты

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Волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки на улицах Москвы

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В преддверии Дня Победы в Москве стартовала раздача георгиевских лент. Получить одну из них до 8 мая можно на Гоголевском бульваре, Арбате, Никольской улице, Манежной площади, в парке "Зарядье", на ВДНХ, на Белорусском, Павелецком и Ярославском вокзалах.

Носить георгиевскую ленту в форме банта-восьмерки рекомендуют на груди в районе сердца. При этом нежелательно надевать ее на шею, руку, пояс или обувь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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