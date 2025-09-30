Форма поиска по сайту

30 сентября, 07:30

Экономика

Самозанятые и предприниматели смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

Самозанятые и предприниматели смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября. Раньше они могли претендовать на отсрочку, но решение о ней принимал банк.

Теперь это право гарантирует закон, который был подписан президентом в конце июля и вступает в силу 1 октября. Он дает возможность любому предпринимателю написать заявление в банк, сообщив, что у него нет возможности осуществлять платежи, и попросить приостановить их на срок до 6 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

