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30 июня, 21:30

Экономика

Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации

Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика.

Она отметила, что сейчас есть большой перекос по регионам. Половина таких льготных займов приходится на четыре центральных региона, а вторая половина на остальные 85 субъектов.

По мнению Матвиенко, семейная ипотека должна быть доступна по всей стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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