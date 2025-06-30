30 июня, 21:30Экономика
Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика.
Она отметила, что сейчас есть большой перекос по регионам. Половина таких льготных займов приходится на четыре центральных региона, а вторая половина на остальные 85 субъектов.
По мнению Матвиенко, семейная ипотека должна быть доступна по всей стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.