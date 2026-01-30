Аэропорт Домодедово выкупила дочерняя структура Шереметьево

Аэропорт Домодедово продали. Новым владельцем стала дочерняя структура Шереметьево. Она заплатила 66 миллиардов рублей – вдвое меньше заявленной перед торгами цены. Вместе с аэропортом покупатель приобрел его долги – свыше 70 миллиардов рублей.

Кроме того, Домодедово требуются капитальные вложения. Десятки лет не было инвестиций в аэродромную инфраструктуру, вторая взлетно-посадочная полоса не достроена.

