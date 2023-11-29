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29 ноября, 07:45

Экономика

Эксперты рассказали, как изменится стоимость продуктов в московских магазинах в декабре

Эксперты рассказали, как изменится стоимость продуктов в московских магазинах в декабре

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Значительного повышения розничных цен на продукты в декабре не ожидается. Как заявили в ФАС, федеральные торговые сети продолжат сдерживать рост стоимости на социально значимые продукты.

При этом маркетологи уверены, что свою роль сыграет инфляция и покупательский ажиотаж перед новогодними праздниками. По их мнению, до 15–20% подорожают консервы, мандарины, бананы, икра, говядина, импортный алкоголь и шампанское. Стать дешевле могут сахарный песок, вермишель, чай, гречка и картофель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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