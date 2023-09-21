Около 6 тыс машино-мест приобрели участники программы реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За время реализации программы реновации в Москве ее участники приобрели в новостройках почти 6 тысяч парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"С начала программы жильцами приобретено 5 854 машино-места, в том числе с начала 2023 года – 1 659 машиномест", – рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что участникам программы на покупку мест под автомобили предоставляется скидка в размере 40%.

Загрутдинов добавил, что участники программы могут также докупить дополнительные комнаты или даже целые квартиры. С начала года таким образом было приобретено 256 квартир, а за все время – 2 369.

Ранее стало известно, что в Москве досрочно выполнили годовой план по строительству недвижимости. За восемь месяцев 2023 года в городе возвели 396 объектов общей площадью более 9 миллионов "квадратов".



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