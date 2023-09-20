В Кузьминках построят дом на 276 квартир по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еще один дом по программе реновации построят в Кузьминках, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Два односекционных корпуса общей площадью 27,6 тысячи квадратных метров, объединенных одноэтажной пристройкой, появятся на Зеленодольской улице, земельном участке 28/3 (зоны 3.3, 3.4).

Мосгосстройнадзор выдал соответствующее разрешение. В новостройке будет 276 квартир, среди которых 102 однокомнатные, 118 двухкомнатных и 56 трехкомнатных. Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов.

В зданиях установят акустические устройства и средства информации для людей с нарушениями зрения и слуха. Во всех помещениях выполнят чистовую отделку по стандартам программы реновации.

Здание будет иметь г-образную форму. На первом этаже расположатся тамбуры, вестибюли, колясочные, комнаты консьержа, кладовые для хранения уборочного инвентаря и лифтовые холлы. Также там разместится центр информирования населения и помещения для коммерческих объектов.

Возле дома возведут проезды и тротуары, установят наружное освещение, места для отдыха, детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки.

Ранее стало известно, что на улице Волгоградский проспект в Кузьминках появится дом в рамках программы реновации. Планируется, что в 2024 году новостройку введут в эксплуатацию. Новый дом будет односекционным, под ним строители возведут подземную парковку на 24 места.

Всего в доме предусмотрено 147 квартир, из которых 23 однокомнатных, 101 двухкомнатная и 23 трехкомнатных. Прилегающая к дому территория будет благоустроена, на ней появятся деревья, цветники, кустарники, детская и спортивная площадки, зона отдыха.

Дом на 147 квартир на Волгоградском проспекте в Москве введут в 2024 году по реновации