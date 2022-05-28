Россия может запретить экспорт риса. Опубликован проект постановления правительства.

Возможные ограничения будут действовать с 1 июля и до конца года. При этом временный запрет не коснется поставок в страны Евразийского экономического союза, а также для оказания международной гуманитарной помощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.