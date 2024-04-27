Криптобиржа Beribit пообещала вернуть деньги инвесторам в ближайшее время

Компания Beribit пообещала вернуть деньги инвесторам в ближайшее время. В башне "Федерация" "Москвы-Сити" десятки клиентов криптовалютной биржи пытались штурмом взять офис и потребовали вернуть им замороженные активы. После этого они вызвали полицию.

В субботу, 27 апреля, в офисе работали следователи. Им предстоит выяснить, являлась ли заморозка счетов мошенничеством.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

