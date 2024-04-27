Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 22:15

Экономика

Криптобиржа Beribit пообещала вернуть деньги инвесторам в ближайшее время

Криптобиржа Beribit пообещала вернуть деньги инвесторам в ближайшее время

"Деньги 24": во сколько москвичам обойдется "шашлычный набор" в этом сезоне

Путин: инфляция в России постепенно замедляется

Спрос на мясо в Подмосковье вырос в преддверии сезона шашлыков

Более 3 млн куличей испекут предприятия Москвы к Пасхе

Собянин: Москва поставит Донецку и Луганску новые остановочные павильоны

Собянин сообщил о росте популярности "Академии инноваторов"

Спрос на "наборы для шашлыка" начал расти в России

ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год

Конференция по интеллектуальной собственности проходит в технопарке "Сколково"

Компания Beribit пообещала вернуть деньги инвесторам в ближайшее время. В башне "Федерация" "Москвы-Сити" десятки клиентов криптовалютной биржи пытались штурмом взять офис и потребовали вернуть им замороженные активы. После этого они вызвали полицию.

В субботу, 27 апреля, в офисе работали следователи. Им предстоит выяснить, являлась ли заморозка счетов мошенничеством.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикапроисшествиявидеоАнастасия ТрегубоваМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика