Стилист Скороходова назвала запрещенные модели купальников для женщин старше 50 лет

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Женщинам старше 50 лет не стоит носить купальники без бретелей, а также модели из полупрозрачной ткани и с большим количеством декора. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"В первую очередь женщинам старше 50 лет я рекомендую отказаться от купальников без бретелей. Наиболее яркий пример – это бандо. С возрастом грудь у многих дам требует дополнительной фиксации. Поэтому, чтобы лучшим образом подчеркнуть силуэт, все-таки следует выбирать модели с бретелями", – пояснила она.





Анна Скороходова стилист В 90% случаев я бы также рекомендовала отказаться от низкой талии. Если есть некоторые несовершенства в зоне бедер или живота, то их лучше корректировать с помощью высокой посадки.

Кроме того, женщинам старше 50 лет лучше избегать мини-бикини. "В этом возрасте зона живота не всегда бывает идеальной. Поэтому, если есть сомнения, стоит выбирать раздельный купальник с широким низом на высокой посадке либо слитную модель, которая визуально вытянет фигуру и поможет скорректировать силуэт", – отметила Скороходова.

Слитный купальник со всевозможными вырезами – монокини – тоже не лучший вариант для женщин старше 50 лет. На них эта модель может смотреться чужеродно, предупредила эксперт. Помимо того, не стоит надевать полупрозрачный купальник, поскольку он будет выглядеть вульгарно и неуместно, говорит стилист.





Анна Скороходова стилист Декоративные элементы на купальниках лучше оставить для молодежных направлений. Они придают дополнительный объем и добавляют неуместное кокетство, которое не всегда может считываться окружающими нужным образом. Поэтому стоит покупать проверенную классику. И вместо декоративных элементов отдавать предпочтение различным принтам.

Чтобы смоделировать фигуру, эксперт посоветовала носить купальник с пляжными аксессуарами. Например, с парео, легкой накидкой, широкополой шляпой и необычными соломенными сумками.

Ранее были названы модели джинс, которые не рекомендуется носить после 50 лет. В частности, стоит избегать фасона скинни, поскольку слишком обтягивающая вещь может подчеркнуть несовершенства фигуры. Также лучше не покупать джинсы с вышивкой, заклепками и прочим обильным декором. Это будет вносить в образ неряшливость и смотреться слишком молодежно. Отказаться рекомендуется и от моделей с низкой посадкой.

