Путин поздравил жителей ЛНР и ДНР с десятилетием образования республик

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования этих республики. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

"Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе – победим!", – подчеркнул президент РФ.

Он также отметил, что в ходе референдума, который прошел 11 мая 2014 года, граждане продемонстрировали всему мировому сообществу готовность отстаивать право на родной язык и культуру. Таким образом, поддержав создание ДНР, люди "выступили против агрессии националистов, захвативших власть в Киеве".

Глава государства подчеркнул, что на протяжении 8 лет жители республики защищали Донбасс, несмотря на обстрелы и провокации, а в сентябре 2022 года решили быть вместе со своей Родиной – Россией.

Также Путин добавил, что весь российский народ поддерживает и помогает жителям ЛНР и ДНР.

"За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции", – уточнил он.

Сегодня, как заявил президент РФ, ДНР и ЛНР являются полноправными субъектами России. При этом он выразил уверенность в том, что РФ вернет мир в эти регионы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России. Глава региона подчеркнул, что специалисты уже начали возвращаться в республику. Глава ДНР добавил, что в настоящее время перед регионом стоит задача развития экономики и скорейшего восстановления в статус индустриального сердца России. Пушилин назвал эту цель абсолютно реальной.

