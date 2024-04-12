Назначен новый руководитель фонда "Сколково"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Совет директоров фонда "Сколково" рассмотрел вопрос о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления, сообщает РБК со ссылкой на источник. Он вступит в должность 27 апреля.

Занимавший это место с 2016 года Игорь Дроздов станет зампредседателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" и будет курировать блок инновационных институтов развития. Он также будет назначен заместителем председателя совета директоров фонда "Сколково".

Отмечается, что назначение связано в том числе с обсуждениями более тесного взаимодействия "Сколково" с Москвой. В конце прошлого месяца на портале regulation.gov.ru появился проект, согласно которому правительство передаст Москве часть вспомогательных функций фонда "Сколково".

В частности, Москва займется регулированием градостроительной и медицинской деятельности, развитием и эксплуатацией общегородской территории, организацией транспортного обслуживания и коммунального хозяйства. Ожидается, что город возьмет на себя и расходы на развитие этой инфраструктуры.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России (АБР, Ассоциация "Россия") Анатолий Козлачков стал главой ассоциации. Все участники VI съезда организации единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Козлачков находился на должности вице-президента АБР с 2017 года, а в 2000-х годах он работал в Банке России.